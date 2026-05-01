Biella, a Città Studi la presentazione della webserie “Se finissero le parole” FOTO

Venerdì 8 maggio 2026, alle 21, l’Auditorium di Città Studi a Biella ospiterà “Se finissero le parole”, incontro a ingresso libero dedicato alla voce dei giovani biellesi.

L’iniziativa, inserita nella rassegna Storie Biellesi 2026, nasce dall’idea di alcuni adolescenti riuniti sotto la sigla B.F.I. – Biella Film Indipendenti, che hanno scelto il linguaggio audiovisivo per raccontare sogni, paure, sofferenze e speranze, affrontando anche temi come esclusione, bullismo, cyberbullismo e disagio emotivo.

Durante la serata sarà presentata la puntata pilota della webserie, già mostrata a fine novembre 2025 a Palazzo Gromo Losa. I ragazzi protagonisti illustreranno inoltre il progetto e il proposito di realizzare altri tre episodi, destinati alla diffusione online, alle proiezioni pubbliche e alle scuole.

Il percorso è promosso da Storie di Piazza, Fondazione Marco Falco ETS e VideoAstolfoSullaLuna, con l’obiettivo di stimolare un confronto che coinvolga l’intera comunità: famiglie, educatori, ragazzi, scuola, operatori sociali e istituzioni.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per lanciare una campagna di crowdfunding a sostegno della realizzazione dei nuovi episodi. Il progetto prevede formazione, produzione e distribuzione, con i giovani affiancati da professionisti del cinema, psicologi ed educatori, in un contesto protetto e formativo.