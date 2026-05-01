venerdì 01 maggio
Valdilana, ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)
Valdilana, ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie
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Valli Mosso e Sessera | 01 maggio 2026, 16:00

Valdilana, ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie

Valdilana, ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Valdilana, ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

È stata ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie.

Lo rende noto, sui propri canali ufficiali, l’amministrazione comunale di Valdilana, guidata dal sindaco Mario Carli: “Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 aprile, sono terminati i lavori di riallaccio dei sottoservizi che hanno provocato il cedimento della strada comunale per Cereie. Il cantiere è stato di conseguenza rimosso e l’incrocio è stato riaperto alla viabilità ordinaria”.

La chiusura era avvenuta la scorsa settimana”.

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Redazione g. c.

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