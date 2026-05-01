Valdilana, ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie

È stata ripristinata la viabilità ordinaria sulla strada comunale per Cereie.

Lo rende noto, sui propri canali ufficiali, l’amministrazione comunale di Valdilana, guidata dal sindaco Mario Carli: “Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 aprile, sono terminati i lavori di riallaccio dei sottoservizi che hanno provocato il cedimento della strada comunale per Cereie. Il cantiere è stato di conseguenza rimosso e l’incrocio è stato riaperto alla viabilità ordinaria”.

La chiusura era avvenuta la scorsa settimana”.