Auto contro il guardrail a Mosso e incidente con monopattino a Candelo: due persone in ospedale (foto di repertorio)

Due persone in ospedale, tra cui un minorenne. È il bilancio del doppio sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 29 aprile, nei comuni di Valdilana e Candelo.

Nel primo caso, a Mosso, intorno alle 15, un’auto è finita contro il guardrail, sulla SP 200, per cause al vaglio delle forze dell’ordine. La conducente, una biellese di 56 anni, è stata subito assistita dai sanitari del 118 e accompagnata al nosocomio per le cure del caso.

Un’ora dopo, a Candelo, si sono scontrati un mezzo e un monopattino, con a bordo due giovani. Ad avere la peggio il passeggero, immediatamente soccorso dal personale medico e trasportato al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti. Indenni, invece, i due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente.

Su entrambi gli episodi sono intervenuti i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi di rito che chiariranno l’esatta dinamica dei sinistri.