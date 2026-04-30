Gruppo Ermenegildo Zegna in crescita, ricavi pari a 470 milioni di euro

Nel primo trimestre 2025 i ricavi del Gruppo Ermenegildo Zegna si attestano a 470,2 milioni di euro, in crescita del 2.5% reported (YoY) e del 7.4% a tassi di cambio costanti, trainati da un’accelerazione trainata del canale retail (DTC) e dal brand Zegna (+11% organico).

Il canale DTC che nel trimestre ha contribuito all’85% delle vendite branded del gruppo 1 si attesta a 371,9 milioni di euro, +14.2% a tassi di cambio costanti, con tutti e tre i brand in forte crescita e in accelerazione rispetto al trimestre precedente. Performance positiva di tutte le aree geografiche, con le Americhe che continuano a crescere a doppia cifra e la Greater China Region (GCR) che ha chiuso il trimestre in crescita.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, Presidente Esecutivo del Gruppo Ermenegildo Zegna, ha commentato così: “Il 2026 si è aperto con una performance positiva di tutti i nostri brand. La crescita organica del Gruppo del 7% è il risultato di una strategia di lungo periodo, sviluppata nel tempo e oggi pienamente implementata con disciplina e determinazione. Il nostro modello ‘retail‑first’ continua a dare risultati tangibili, ed ha portato ad una crescita organica del 14% nel canale Direct‑to‑Consumer, risultato sostenuto da tutti i brand e mercati. Ancora una volta, le Americhe si sono distinte, registrando un altro trimestre di crescita a doppia cifra in costante accelerazione. Il brand Zegna ha trainato la performance di Gruppo, con una crescita organica dell’11%. Thom Browne e Tom Ford Fashion, hanno rafforzato il loro posizionamento distintivo coinvolgendo anche nuove audience”.

E aggiunge: “Guardando al futuro, il nostro approccio “think slow, act fast” continuerà a guidare il Gruppo nel compiere scelte ponderate e nel tradurle in azioni rapidi ed efficaci, portando avanti la nostra visione con rigore, preservando nel contempo agilità e flessibilità. In un contesto come quello attuale sempre più sfidante è essenziale adattarsi rapidamente, mantenendo una chiara focalizzazione sugli obiettivi di lungo periodo".