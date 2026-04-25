Valdilana: Strada per Cereie chiusa temporaneamente, deviazioni attive

A causa di un significativo cedimento del manto stradale, dovuto a criticità legate al malfunzionamento dei sottoservizi, è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto della Strada Comunale per Cereie.

Il provvedimento riguarda la carreggiata in salita verso Cereie, per un’estensione di circa dieci metri.

Si invita la cittadinanza a prestare particolare attenzione e a utilizzare percorsi alternativi: l’accesso a Cereie è possibile dalla frazione Pratrivero, mentre il transito è consentito esclusivamente alle autovetture dirette al parcheggio situato dietro il punto vendita Conad.