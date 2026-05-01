Giovani e creatività, a Palazzo Ferrero la serata fotografica con gli studenti di Trivero FOTO

Si è svolta mercoledì 29 aprile, alle ore 21, a Palazzo Ferrero, la serata fotografica promossa dal Fotoclub Biella con i ragazzi della scuola secondaria di Trivero, dedicata al tema “I giovani e la creatività”.

L’iniziativa, collaterale alla mostra di Andy Warhol, è stata organizzata al Piazzo di Biella dal Fotoclub, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Nel corso dell’appuntamento sono stati presentati i lavori fotografici realizzati dagli studenti dopo la visita all’esposizione: un percorso creativo che li ha portati a reinterpretare oggetti comuni, trasformandoli in opere d’arte.

Alla serata erano presenti, oltre alla scuola, il presidente del Fotoclub Biella Matteo Cerreia, il socio Riccardo Selva e Mauro Fanelli. L’appuntamento ha messo al centro fotografia, arte e didattica, valorizzando il lavoro svolto dagli studenti e il tema della creatività giovanile.