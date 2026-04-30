Musica e benessere, torna l' "Healing Music Festival"

Nella Casa della musica marte 28 aprile si è svolta la conferenza stampa di presentazione ufficiale della 2^ Edizione di Healing Music Festival , un evento unico nel suo genere che lo scorso anno ha avuto un grande riscontro. Il 21, 22 e 23 agosto 2026 questa kermesse dedicata alla Musica del benessere tornerà quindi nella cornice dell’incantevole Santuario della Brughiera - Valdilana (BI). “ Healing Music Festival” , organizzato da Translational Music e ViaggieMiraggi, in partnership con il Comune di Valdilana, Oasi Zegna, Fondazione Zegna, Richiamo del Bosco, Movimento Lento, Amici del Santuario della Brughiera e il Consorzio Alpi Biellesi, non è solo un festival musicale, ma un’esperienza immersiva dedicata al benessere, alla salute psicofisica e alla rigenerazione interiore, in uno dei luoghi più suggestivi del territorio biellese. Tre giorni di concerti, laboratori, passeggiate nella natura, con la partecipazione di artisti e gruppi provenienti da tutta Italia. “Sull’onda del successo dello scorso anno - spiega Emiliano Toso - abbiamo fortemente voluto riproporre questo Festival che ha rafforzato l’attaccamento con il nostro Territorio, facendoci sentire una vera famiglia. Siamo entusiasti di ricominciare e non vediamo l’ora di trasformarci, ancora una volta, in un grande amplificatore di pace, serenità e benessere per tutto il mondo che ci circonda”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Marco Bo ed Enrico De Luca di ViaggieMiraggi e Richiamo del Bosco: “Collaboriamo da tempo con Emiliano, ma lo scorso anno c’è stata questa grande sfida che ci ha visto sempre più uniti - spiega Enrico - Per noi si è trattato di un piccolo miracolo con un immenso lavoro organizzativo alle spalle. E’ stato il primo festival interamente dedicato alla Musica del benessere e siamo stati entusiasti nel vedere che vi hanno preso parte persone provenienti praticamente da ogni regione d’Italia. Anche quest’anno saremo affiancati dalle Istituzioni, dai Consorzi e dagli amici che ci sosterranno con lo stesso calore e questo ci rende pronti per la nuova sfida”. “Siamo emozionati - continua Marco - non vediamo l’ora di poter ricreare quella speciale atmosfera di serenità, pace e amicizia nata lo scorso anno. Una vera magia che ha portato persone sconosciute a sentirsi a casa in soli tre giorni di permanenza insieme. Abbiamo bisogno di questo tipo di profondità emotiva e ci auguriamo per questa seconda edizione di riuscire a fare ancora un passo avanti”.

Questa 2^ Edizione di Healing Music Festival coinvolgerà, come detto, diverse realtà musicali tra cui Edoardo Taori che con la sua PlantsPlay Orchestra offrirà uno spettacolo unico nel suo genere dando voce e musicalità alle piante: “E’ un piacere per me far parte di questo progetto - esordisce Edoardo - insieme alla mia orchestra di piante cercherò di fare da tramite tra la musica degli esseri umani e quella prodotta dalla Natura. Ad ogni pianta coinvolta nel mio concerto verranno applicati dei sensori in grado di tradurre le vibrazioni emesse in armonie musicali a 432Hz che verranno associate ai vari strumenti tradizionali”. Tra gli artisti del Festival ci sarà anche Melissa Buccella che insieme alla sua arpa e al canto trasporterà i partecipanti in un concerto meditativo: “Sono certa che l’armonia sia contagiosa ed è per questo che il nostro stare bene non è solo un obiettivo per noi stessi, ma una responsabilità anche verso le persone che ci circondano. Con i miei concerti cerco di riaccordare le nostre emozioni e di ricordare che tutti meritiamo la gioia”.

Anche quest'anno, a grande richiesta, il programma del Festival prevederà la visita turistica a Casa Zegna e anche l’esperienza del Forest Bathing nei boschi della Brughiera.