Nuoto Pinnato, belle prove per Sport Club Pralino alla Coppa del Mondo

Si è conclusa la Coppa del Mondo di nuoto pinnato che si è tenuta nella piscina olimpionica di Aix en Provance nell’ultimo weekend di aprile, dove lo Sport Club Pralino ha schierato ben quattro atleti, accompagnati dal tecnico Emiliano Zanella.

Giorgia Destefani è quarta nei 100 metri pinne, settimana nei 200 metri pinne e decima nei 50 metri pinne. Per la categoria Juniores, Sophia Zecchini è ottava nei 200 metri pinne, decima nei 400 metri pinne e tredicesima nei 100 metri pinne. Per la specialità monopinna, categoria juniores, Camilla Mastromauro è decima negli 800 metri, tredicesima nei 400 metri e quindicesima nei 200 metri metri.

Per il settore maschile, categoria Juniores, Nicolò Marchiori è quinto nei 200 metri mono e ottavo nei 50 metri mono.

Continuano gli allenamenti in vista degli appuntamenti più importanti della stagione: a breve la competizione dei Criterium presso la piscina di Lignano Sabbiadoro.