Il Biellese in e-bike: gli alpeggi della Muanda FOTO

Nonostante il giro di oggi sia già stato ampiamente sperimentato, rimane sempre molto divertente.

Riscaldamento sulla Burcina, poi Trenino, Oropa Bagni e Villette. Quindi salita al Giassit a 1600 e a seguire Alpe Deiro, Alpe Giass, Alpetto Superiore, Alpe Muanda, Alpe Sette Fontane, Alpetto di Mezzo e per finire Alpetto Inferiore.

Rientro per il DH della Pineta e a seguire Barnaba e rientro in città.

Chiudiamo con 39,71 km 1.476 m D+ in 3 ore e 26 minuti.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi...NON COSTA NULLA!! (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi).

Foto e Video saranno montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile.