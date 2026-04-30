Mountain bike, Giovanni Dal Ben trionfa a Sant’Anna di Roero: è campione regionale XCO

Domenica 26 aprile a Sant'Anna di Roero si è disputata la terza prova dell’XCO Piemonte Cup, appuntamento di grande rilievo valido anche per l’assegnazione del titolo di campione regionale nelle categorie esordienti e allievi.

In una giornata dal clima quasi estivo, caratterizzata da sole e temperature elevate, il protagonista assoluto è stato Giovanni Dal Ben, autore di una prestazione impeccabile. L’atleta ha conquistato la vittoria imponendosi con un ampio margine sugli avversari, laureandosi così campione regionale XCO.

Una gara condotta con determinazione e grande sicurezza, che ha confermato l’eccellente stato di forma di Dal Ben, già protagonista di un inizio di stagione di altissimo livello. Tra marzo e aprile, infatti, erano arrivate importanti vittorie in competizioni nazionali di prestigio come Rivoli Veronese, Tabiano Terme e Nalles, quest’ultima su un tracciato tecnico di caratura internazionale, considerato tra i più selettivi del panorama italiano della mountain bike.

Un percorso di crescita costruito grazie al lavoro del Racing Team Riverosse, società di appartenenza dell’atleta, dove il giovane è seguito dall’allenatore e presidente Marco Benetel ed è cresciuto nelle categorie giovanili sotto la guida di Andrea Sberse.

Il titolo regionale rappresenta un ulteriore e importante passo nel percorso stagionale dell’atleta, che guarda ora al prossimo grande appuntamento: la prima prova di Coppa Italia, in programma a Gravina in Puglia, dove sarà chiamato a rappresentare il Piemonte. Un risultato che premia non solo il talento e l’impegno di Dal Ben ma anche il lavoro di tutta la squadra, che con passione, dedizione e professionalità accompagna passo dopo passo la crescita dei propri atleti.