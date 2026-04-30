Doppia sfida per Biella Rugby, in campo Under 16 e squadra Cadetta

Quello che sta per arrivare, sarà un fine settimana carico di emozioni ed importantissimo per il futuro sportivo di tutto il Biella Rugby. Domenica 3 maggio, si intrecceranno in contemporanea, ma su due campi diversi, due appuntamenti fondamentali che vedranno ne ruolo di protagonisti assoluti la Under 16 e la squadra Cadetta.

A Biella, con calcio d’inizio alle 15.30, la formazione Under 16 gialloverde scenderà in campo per i quarti di finale della fase nazionale del campionato di categoria contro i Cavalieri Union Prato. Una sfida secca, senza appello: chi vince prosegue il proprio cammino verso i playoff nazionali, che prevedono semifinali di andata e ritorno.

La squadra, allenata da Luan Manuel Ledesma, Tommaso Cruciani e Andrea Caputo, arriva a questo appuntamento dopo aver dominato la fase regionale, chiusa al primo posto con una sola sconfitta, maturata contro il CUS Genova.

“È stata davvero una bella stagione - racconta Ledesma - I ragazzi si sono divertiti moltissimo e noi tecnici con loro. La presenza agli allenamenti è stata costante e altissima, un dettaglio che stimola la crescita del gruppo e dei singoli. Il merito è tutto dei ragazzi, della loro energia e della loro voglia di imparare”.

Sempre domenica, ma sul campo del CUS Torino, la squadra Cadetta, che partecipa al Campionato di Serie C, sarà impegnata in uno scontro diretto che vale una stagione. Una vittoria, ottenuta con qualsiasi punteggio, significherebbe promozione matematica alla serie superiore.

Coach Davide Vaglio presenta così la sfida: “Fino a questo momento abbiamo giocato partita per partita, senza pensarci troppo, e anche domenica vogliamo vivere la gara con lo stesso spirito. Sarà una partita tosta: entrambe le squadre puntano al primo posto del girone. All’andata, sul nostro campo, è stata molto complessa: siamo andati avanti, loro hanno recuperato, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Vedremo come andrà. Nel complesso è stata una bella stagione, con una lunga serie di successi. Cercheremo di concluderla nel migliore dei modi”. Campo Albonico, calcio d’inizio alle 15.30.

Biella Rugby chiama a raccolta tifosi, appassionati e per sostenere i propri ragazzi in un momento cruciale della stagione.