Ippon 2, impresa in Spagna: Marta Buono è bronzo nella serie a WKF

Lo scorso fine settimana, in Spagna, a Coruña, si è disputata la seconda tappa europea del circuito Series A WKF, competizione di livello mondiale che ha visto la partecipazione di ben 1620 atleti seniores provenienti da 83 nazioni, suddivisi in 14 categorie di peso. A rappresentare l’Ippon 2 Karate Biella, guidata dal maestro Feggi, erano tre atleti che sono stati protagonisti di prestazioni di alto livello.

Su tutti ha brillato la straordinaria prova di Marta Buono, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, la prima della sua carriera in una competizione Internazionale di questo calibro. Dopo sei combattimenti intensi contro avversarie di altissimo livello, Marta è salita sul podio con pieno merito, migliorando il quinto posto ottenuto a gennaio a Tbilisi, in Georgia. Grazie a questi risultati, uniti all’ottima performance alla Premier League di Roma dello scorso marzo, Buono sale fino al 25° posto del ranking mondiale di categoria, confermandosi tra le atlete più promettenti del panorama internazionale.

Ottimo esordio anche per Filippo Mosca, alla sua prima esperienza nella Serie A e da poco entrato nella categoria seniores. Il giovane atleta biellese si è messo subito in luce superando 6-3 un avversario spagnolo, prima di arrendersi ad un atleta russo che ha conquistato poi la medaglia di bronzo.

Buona prova anche per Alessandro Demargherita, la cui partecipazione è stata in dubbio fino all’ultimo momento a causa di un infortunio. Nonostante le difficoltà, è sceso sul tatami con determinazione ma si è fermato al primo incontro senza possibilità di ripescaggio. Grande soddisfazione in casa Ippon 2 Karate Biella, che continua a raccogliere risultati prestigiosi e a confermare la crescita costante dei propri atleti nelle sia in campo nazionale sia internazionale.