Rhythmic School in grande spolvero nel campionato regionale FGI a squadre Silver GR FOTO

Nella giornata della Festa della Liberazione sabato 25 aprile, presso il palazzetto dello sport di Candelo, lo staff di volontari della Rhythmic School ha organizzato la seconda prova del campionato regionale FGI a squadre Silver di ginnastica Ritmica. Duecentoventotto sono state le atlete, suddivise nei cinque livelli previsti dalla competizione, che si sono sfidate sulla pedana del palazzetto candelese. La scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha presentato cinque squadre, tre in LA, una in LB ed una in LD, per un totale di ventisette ginnaste. In LA, nella categoria Open, la squadra composta da: Emily Cola, Beatrice Bocca, Petra Zuliani, Anna Pivani e Katerina Sofia Pincelli ha conquistato il secondo posto; mentre nella categoria allieve la squadra composta da: Bianca Bonifacio, Elisa Pivani, Vittoria Strazzi e Camilla Modenese è salita sul terzo gradino del podio. Sempre nella stessa categoria hanno fatto il loro esordio in una competizione agonistica federale: Sofia Urdis, Adele Viana, Angelica Scardoni, Amelia Paganin, Greta Pellicane e Anastasia Pozzo giungendo dodicesime. In LB, categoria allieve, la squadra composta da: Nicole Gecchele, Giulia Furno Marchese, Sophia Marincolo, Rebecca Denisco ed Alice Montecchio conquista un ottimo secondo posto. Mentre in LD Open la squadra composta da: Ilaria Giabardo, Rebecca Gallo, Iris Marchesi, Ginevra Romanini, Ginevra Lanza, Alice Cola e Giorgia Bonifaccio sfiora il podio ottenendo il quarto posto. Hanno accompagnato le atlete in gara lo staff tecnico diretto da Tatiana Shpilevaya con le istruttrici Arianna Prete, Elena Chursina e Mariia Nikitchuk soddisfatte dei risultati conseguiti e dal comportamento tenuto dalle RSgirls in gara, considerando che molte di loro erano alle prime esperienze agonistiche federali.

Il prossimo appuntamento che vedrà impegnata la Rhythmic School sarà nel fine settimana (1, 2 e 3 maggio) al Forum di Biella, dove scenderanno in pedana ben trentacinque RSgirls a tentare di tenere alto il vessillo della società candelese nel campionato interregionale AICS GR, competizione che vedrà la presenza di circa settecento atlete in arrivo da Liguria, Lombardia e Veneto oltre che da Piemonte e Valle d’ Aosta.