Prevenzione e sicurezza, a Mongrando grande partecipazione per la serata dedicata a BLSD e DAE

Cosa sono il BLSD e il DAE? Quando e come intervenire in caso di emergenza? Queste sono solo alcune domande della serata informativa dedicata alla prevenzione e al primo soccorso, andata in scena alle 20.30 di mercoledì 29 aprile nel salone della Biblioteca di Mongrando. L’evento, aperto a tutti, ha richiamato un buon numero di persone, interessate ad apprendere e acquisire le conoscenze fondamentali che possono fare la differenza in casi di evenienza.

Dall’amministrazione comunale, attraverso una nota sui propri canali ufficiali, ha sentitamente ringraziato “Manuel e Cristina per la serata davvero interessante e coinvolgente dedicata a BLSD e DAE. Un momento prezioso di informazione e sensibilizzazione, fondamentale per comprendere quanto sia importante essere preparati e pronti ad intervenire in situazioni di emergenza. L’incontro è stato propedeutico ai corsi di abilitazione all’uso del DAE che si terranno il 16 e 30 maggio presso il Salone della Biblioteca, adiacente al Municipio di Mongrando”.

E aggiunge: “Come amministrazione, crediamo fortemente in questo percorso e nella volontà concreta di rendere Mongrando un paese sempre più cardioprotetto, attraverso formazione, prevenzione e diffusione di strumenti salvavita sul territorio. Partecipare significa acquisire competenze che possono fare la differenza e contribuire concretamente alla sicurezza della nostra comunità. Un sentito grazie ancora per la professionalità, la disponibilità e la passione dimostrate”.