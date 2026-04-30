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ECONOMIA | 30 aprile 2026, 07:30

Candelo, “Il Sabato del Ricetto” dedica un incontro al tema del portafoglio

Candelo, “Il Sabato del Ricetto” dedica un incontro al tema del portafoglio

Candelo, “Il Sabato del Ricetto” dedica un incontro al tema del portafoglio

Nuovo appuntamento per il progetto “Il Sabato del Ricetto”. Sabato 23 maggio, alle ore 15.30, al Ricetto di Candelo, in 1^ rua, si terrà l’incontro “Vivere il portafoglio: dal metodo alla vita”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Candelo, sarà curata da Massimo Terreo, European-Accredited Strategic Advisor. L’evento è promosso da “Culturalmente – Associazione Culturale Biellese” E.T.S. e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al numero 3345772743 tramite WhatsApp, sms o telefonata, oppure via e-mail all’indirizzo info@culturalmente.eu.

G. Ch.

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