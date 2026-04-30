Candelo, “Il Sabato del Ricetto” dedica un incontro al tema del portafoglio

Nuovo appuntamento per il progetto “Il Sabato del Ricetto”. Sabato 23 maggio, alle ore 15.30, al Ricetto di Candelo, in 1^ rua, si terrà l’incontro “Vivere il portafoglio: dal metodo alla vita”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Candelo, sarà curata da Massimo Terreo, European-Accredited Strategic Advisor. L’evento è promosso da “Culturalmente – Associazione Culturale Biellese” E.T.S. e realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al numero 3345772743 tramite WhatsApp, sms o telefonata, oppure via e-mail all’indirizzo info@culturalmente.eu.