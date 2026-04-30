Biella, incontro sulla Resistenza disarmata e le religiose con suor Grazia Loparco

A Biella, presso Palazzo Gromo Losa, mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20:30 si terrà l' incontro dal titolo “La Resistenza disarmata e le religiose”. L’evento propone una riflessione approfondita su un tema spesso poco esplorato: il ruolo delle donne religiose durante la Resistenza italiana.

Protagonista della serata sarà la professoressa suor Grazia Loparco, Coordinatrice del Centro Studi Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e docente ordinaria di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" di Roma. La sua ricerca si concentra da anni sulle dinamiche storiche e sociali che hanno coinvolto il mondo religioso femminile, mettendo in luce testimonianze e vicende che hanno contribuito, in modo silenzioso ma determinante, alla storia del Paese.

L’incontro sarà introdotto da don Carlo Dezzuto, mentre i saluti istituzionali saranno affidati al presidente dell’ANPI Biella, avv. Gianni Chiorino, e alla presidente di Azione Cattolica Italiana, Paola Lanza. A promuovere e sostenere l’iniziativa è il Comitato Provinciale ANPI, insieme all'Azione Cattolica di Biella.