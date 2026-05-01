Biella, nuovo volto per la sede del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile tra rinnovamento e sostenibilità FOTO

Siamo alle battute finali dei lavori di rinnovamento della sede del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella. Un intervento atteso da diverso tempo, volto a celebrare i 25 anni dell’associazione e dare alla struttura un assetto moderno, funzionale e sostenibile.

Il progetto ha preso il via all’inizio del mese di luglio 2025 e si avvia ora alla conclusione, prevista indicativamente per maggio, con le ultime opere di rifinitura. “L’intervento ha interessato le parti esterne e interne dell’edificio, con una riqualificazione completa: nuovi infissi e tapparelle, un impianto solare innovativo con pannelli a vela, a basso impatto ambientale, e un generale adeguamento energetico che rende la struttura più efficiente ed ecosostenibile – sottolinea il presidente del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile Cleto Canova - Grande attenzione è stata riservata anche agli spazi interni, completamente rinnovati, tra cui la cucina e una sala dedicata ai volontari”.

Tra le novità principali figura anche la riorganizzazione del magazzino per il vestiario e l’installazione di un nuovo ascensore, elementi che contribuiscono a migliorare la funzionalità complessiva della sede di via Giovanni Gersen 11. È stata inoltre realizzata una nuova uscita di emergenza, accompagnata dall’aggiornamento dell’impianto antincendio, in un’ottica di maggiore sicurezza. Il progetto comprende anche l’adeguamento delle dotazioni operative, con l’arrivo di un nuovo mezzo di servizio e l’installazione di postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, segnando un ulteriore passo verso la transizione ecologica.

Una parte significativa dell’intervento ha riguardato anche la riconversione dell’edificio che un tempo ospitava la palestra. “La nuova struttura si svilupperà su due livelli – spiega Canova - Ai piani superiori troveranno spazio gli spogliatoi per i volontari e un’area caffè mentre al piano inferiore sarà realizzato un salone da circa 100 posti, destinato a ospitare convegni, corsi e attività formative”.

Infine, in occasione dell’inaugurazione, prevista per il mese di luglio 2026, è in programma anche una mostra fotografica i cui dettagli saranno svelati nelle prossime settimane. Un modo per celebrare degnamente i 25 anni del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella.