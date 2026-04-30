Eureka! Funziona, a Biella la premiazione dell'iniziativa dedicata agli studenti FOTO

Sono stati premiati nei giorni scorsi i vincitori della selezione provinciale della quattordicesima edizione di “Eureka! Funziona!”, il progetto sperimentale promosso a livello nazionale da Federmeccanica e patrocinato dal MIUR che mira a stimolare nei ragazzi lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività, appassionandoli alla cultura tecnica e orientandoli a sviluppare quelle competenze che sono sempre più richieste dalle imprese.

Da dieci anni l'Unione Industriale Biellese, attraverso la Sezione Meccanici, realizza l'iniziativa a livello locale con l'obiettivo di diffondere i valori della cultura di impresa fra i più piccoli, sviluppando in particolare l'interesse per la meccanica. A presentare la premiazione biellese è stata Francesca di Dio Busa, vice presidente Uib all'Education, che ha sottolineato la forte valenza formativa per gli studenti che hanno potuto mettersi in gioco da un lato, con le competenze più tecniche e, dall'altro, con quelle più relazionali e di teamwork.

"Eureka! Funziona! va ben oltre il concetto di competizione: è un’esperienza educativa di grande valore, capace di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della meccanica in modo coinvolgente e stimolante. - commenta il presidente della Sezione Meccanici dell'Unione Industriale Biellese, Filippo Lanaro -. Attraverso il gioco e la sperimentazione, i giovani vengono accompagnati a sviluppare creatività, capacità di progettazione e concretezza, imparando a trasformare un’intuizione in un risultato reale. È altrettanto importante il percorso umano che questa iniziativa favorisce: lavorare insieme, confrontarsi, comunicare le proprie idee e riconoscere il valore del contributo di ogni componente del gruppo. In un contesto in cui le competenze trasversali sono sempre più decisive, progetti come Eureka! Funziona! rappresentano una scommessa sul domani. Aiutano i più giovani a scoprire il piacere del fare, a rafforzare la fiducia in sé stessi e a comprendere che anche da un’idea semplice, coltivata con passione, collaborazione e immaginazione, può nascere qualcosa di straordinario".

L'iniziativa

Sono stati 14 i progetti realizzati dai ragazzi degli istituti che hanno aderito all'iniziativa che coinvolge le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e le secondarie di primo grado, con la partecipazione di 242 alunni delle scuole biellesi.

I giovani inventori hanno ricevuto nei mesi scorsi il kit contenente i materiali utili alla realizzazione del loro prototipo: oltre alla costruzione, hanno dovuto realizzare un diario di bordo e ideare la pubblicità, con proposte che hanno spaziato da video a filastrocche fino a canzoni e cartelloni. Nella gara di costruzioni tecnologiche i bambini hanno avuto il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo che deve avere come unica caratteristica vincolante quella di essere mobile. Quest'anno il tema di Eureka è stato la pneumatica.

I vincitori

La giuria, composta dagli imprenditori della Sezione Meccanici dell’Unione Industriale Biellese Filippo Lanaro, presidente della Sezione, con Sara Antoniotti, Davide Lugli, Christian Ferrari, Mauro Canazza e da Agostino Giampietro dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha selezionato i progetti vincitori della selezione provinciale:

Per la classe 3° della primaria ha vinto: “Super-Arancia” di Campiglia Cervo

di Campiglia Cervo Per la classe 4° della primaria ha vinto: “Pinocchio ed il soffio della libertà” di Benna

di Benna Per la classe 5° della primaria ha vinto: “Campigliolandia” di Campiglia Cervo

Le scuole secondarie di primo grado hanno partecipato tutte assieme in un unico concorso ed il podio è stato così composto: