Torna a Biella il concerto del 1° Maggio, si terrà a Città Studi

In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, alle ore 21, l’Auditorium di Città Studi, in corso G. Pella 2/b a Biella, ospiterà il tradizionale Concerto per la Festa dei Lavoratori.

L’esecuzione sarà affidata alla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella, diretta dal maestro Massimo Folli. A presentare la serata sarà Patrizia De Alberti. Il tema scelto per l’appuntamento è “Musiche dal Mondo”, un titolo che accompagnerà il pubblico in una proposta musicale pensata per celebrare il Primo Maggio attraverso il linguaggio della musica.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa è promossa dalla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella, con il presidente dottor Enea De Alberti e il direttore artistico maestro cavaliere Massimo Folli.