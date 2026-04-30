I “Fiori all’Occhieppo” chiudono “Aprile in Musica” FOTO

“Aprile in Musica” conclude il ciclo di quest’anno lasciando spazio ai “Fiori all’Occhieppo”. Il Gruppo Strumentale e il suo direttore Riccardo Armari, affiancati da Irene Mosca (handpan) e Riccardo Alberto (narratore), ci guideranno alla scoperta di “Suoni dalla natura”, in collaborazione con la Pro Loco di Occhieppo Inferiore. In una serata in cui non mancheranno le sorprese, i musicisti renderanno anche omaggio a una delle opere liriche più famose, che festeggia quest’anno il primo secolo di vita.
Un sentito ringraziamento va a Comune, Parrocchia di Sant’Antonino e San Clemente, Pro Loco e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando Eventi per la preziosa collaborazione.
Siamo dunque tutti invitati per il gran finale, sabato 2 maggio, alle ore 21 presso la Chiesa di San Clemente. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.