Dal Nord Ovest - Poliziotto Penitenziario si toglie la vita a Torino, ennesima tragedia intorno al carcere

Un'altra tragedia in carcere. L'ennesimo suicidio, causato delle condizioni inumane in cui sono costretti a vivere sia i detenuti sia chi nei luoghi di detenzione ci lavora. Ieri, 30 aprile, a togliersi la vita, è stato un agente di Polizia Penitenziaria, nella sua casa a Torino. A segnalare il dramma è stato il sindacato di Polizia Penitenziaria UIL FP Piemonte, che denuncia la situazione.

L'uomo aveva 42 anni, era originario della provincia di Palermo ed è stato assistente capo del corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale Lorusso Cutugno di Torino, ma da un paio d’anni era distaccato presso la scuola di formazione di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Come comunicato dal sindacato, nella giornata di ieri, 30 aprile, ha deciso di togliersi la vita nella sua abitazione nel capoluogo piemontese. Lascia la moglie e una bambina di soli sei anni.

"È l’ennesima tragedia che si consuma dentro e intorno al girone carcerario, le cui condizioni attuali probabilmente neppure Dante sarebbe riuscito a narrare - è il commento di UIL PF Piemonte -. Dall’inizio dell’anno è il secondo operatore che si toglie la vita, dopo un altro suicidio di un ex poliziotto avvenuto qualche settimana fa nel carcere milanese di Bollate. Ben 17, invece, i detenuti che dal 1° gennaio si sono tolti la vita in un carcere che, palesemente, toglie ogni speranza a chi vi è ristretto, ma pure a coloro che ogni giorno ne patiscono le storture e ne scontano le pene per la sola colpa di essere al servizio dello Stato con l’uniforme blu della Polizia Penitenziaria”.