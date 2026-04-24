Precipita in un dirupo, uomo perde la vita: tragedia in alta Valsesia

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, sono intervenuti questo pomeriggio nel comune di Scopello, in alta Valsesia, per quello che è presumibilmente un incidente sul lavoro.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.30: sul posto è stato inviato anche l'elicottero del 118, da cui è stata sbarcata l'equipe al completo che si è dovuta calare con manovre alpinistiche al fondo di un vallone dove era precipitato un uomo in un dirupo per cause in fase di accertamento. Sono state effettuate tutte le manovre di rianimazione ma il medico è stato costretto a constatare il decesso.

Dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, grazie al supporto delle squadre a terra del Soccorso Alpino, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco si è proceduto con il trasferimento con corde e manovre alpinistiche della salma dell'uomo verso il bordo del vallone a monte, dove è stato imbarcato sull'elicottero del 118 per la consegna alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.