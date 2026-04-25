Dalla Valsesia, Alagna: escursionista precipita nel torrente alle Caldaie di Otro, salvata in elicottero

Questa mattina si è verificato un incidente lungo i sentieri della Caldaie di Otro, suggestiva area naturale nei pressi di Alagna Valsesia.

Una donna di 52 anni, impegnata in un’escursione, è precipitata nel torrente Otro in prossimità delle marmitte dei giganti, in un tratto caratterizzato da gola rocciosa e presenza di acqua corrente. L’area, nota per i suoi colori intensi tra il blu e il verde e per la cascata che la attraversa, è molto frequentata ma può risultare insidiosa.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elicottero Drago dei VVF. Fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco, dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dei militari della Guardia di Finanza di Alagna in supporto, che hanno operato in sinergia in un contesto particolarmente impervio.

La donna è stata recuperata, stabilizzata e successivamente elitrasportata in sicurezza per le cure del caso. Le sue condizioni non sono state rese note nel dettaglio, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Le Caldaie di Otro, profonde cavità scavate dall’azione millenaria dell’acqua, rappresentano una delle attrazioni naturalistiche più spettacolari della Valsesia e una tappa lungo il percorso verso i caratteristici villaggi Walser della Val d’Otro. L’episodio richiama ancora una volta alla prudenza durante le escursioni in ambienti montani.