Dal Vercellese: Incidente stradale sulla SP31 a Stroppiana, intervengono i Vigili del Fuoco

Poco prima delle 16 di ieri, 25 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta sulla SP31 nei pressi del cimitero di Stroppiana per un incidente stradale.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco si è attivata per soccorrere una persona ferita e incastrata all'interno della propria vettura che aveva terminato il suo percorso capovolta su un fianco nel campo adiacente la strada. Le operazioni si sono svolte mediante l'utilizzo di divaricatore e cesoie oleodinamiche per creare una via di esodo dalla macchina e permettere l'estricazione del malcapitato. Il conducente, insieme alle persone dell'altro mezzo coinvolto, è stato trasportato all'ospedale di Vercelli per le cure del caso.

Presente sul posto anche i Carabinieri di Desana.