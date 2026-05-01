venerdì 01 maggio
Biella, schianto in rotonda tra due auto
Biella, schianto in rotonda tra due auto
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CRONACA | 01 maggio 2026, 10:40

Biella, schianto in rotonda tra due auto

Un altro incidente nella mattinata odierna dopo quello avvenuto a Vigliano Biellese.

Biella, schianto in rotonda tra due auto

Biella, schianto in rotonda tra due auto

Dopo Vigliano Biellese, un altro sinistro stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 1° maggio. Stavolta il fatto è avvenuto a Biella, poco prima delle 10, all’interno della rotonda tra via Lamarmora e via Pietro Micca. 

A rimanere coinvolte due auto in uno scontro laterale sulla cui dinamica sono in corso i dovuti accertamenti. 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione dei mezzi.

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g. c.

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