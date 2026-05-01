Biella, schianto in rotonda tra due auto

Dopo Vigliano Biellese, un altro sinistro stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 1° maggio. Stavolta il fatto è avvenuto a Biella, poco prima delle 10, all’interno della rotonda tra via Lamarmora e via Pietro Micca.

A rimanere coinvolte due auto in uno scontro laterale sulla cui dinamica sono in corso i dovuti accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, ora rallentata fino alla completa rimozione dei mezzi.