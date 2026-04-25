Dal nord ovest: Scialpinista precipita sul Monte Marguareis nel cuneese, intervento del Soccorso Alpino e recupero in elicottero

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti oggi pomeriggio nel comune di Chiusa di Pesio (CN) per uno scialpinista infortunato.

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13.15 da una donna il cui compagno di gita è precipitato lungo il Canale dei Genovesi che solca il versante settentrionale del Monte Marguareis. L'uomo, in fase di discesa con gli sci, è caduto scivolando per circa 150 metri sulla neve per arrestarsi in un punto non visibile dalla compagna.

Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 che ha individuato il luogo dell'incidente e ha sbarcato l'equipe al verricello. Dopo che il paziente è stato stabilizzato e imbarellato, si è proceduto con il recupero a bordo dell'elicottero per la successiva ospedalizzazione dell'uomo che è stato ricoverato in codice giallo.