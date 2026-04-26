Dal nord ovest: Blitz nell’ortofrutta: oltre 15mila euro di multe dopo i controlli

Nuovo intervento delle forze dell’ordine a Ivrea, dove un negozio di ortofrutta di corso Vercelli è tornato sotto la lente per una serie di irregolarità. L’attività era già stata al centro di polemiche negli ultimi anni, tra controlli, sanzioni e provvedimenti di chiusura amministrativa.

Controlli congiunti delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, insieme ai militari della Compagnia di Ivrea e agli agenti della polizia municipale. Presenti anche i responsabili del servizio di controllo territoriale.

Le irregolarità contestate

Durante l’ispezione sono emerse diverse criticità. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, episodi di abbandono di rifiuti e la reiterata occupazione abusiva di suolo pubblico oltre i limiti consentiti.

Proprio quest’ultimo aspetto era già stato oggetto, in passato, di numerosi verbali.

Sanzioni per oltre 15mila euro

Al termine dei controlli, il bilancio è pesante: le sanzioni elevate superano complessivamente i 15mila euro. Non si escludono ulteriori provvedimenti a seguito delle verifiche in corso.