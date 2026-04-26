Dal Canavese: Spaccata al campo sportivo, rubano le monetine e poi fanno baldoria

Un raid notturno si è verificato al campo sportivo “Bruno Costa Laia” di Pont Canavese, dove ignoti hanno forzato l’ingresso del punto ristoro portando via poche decine di euro e lasciando dietro di sé danni e disordine. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile 2026.

L’effrazione e il bottino minimo

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero riusciti a entrare nella struttura utilizzando un cassonetto della raccolta del vetro come “appoggio” per scavalcare. Una volta all’interno, hanno forzato una finestra del punto ristoro introducendosi nei locali.

Qui hanno preso il denaro presente nel fondo cassa e scassinato il portamonete di un gioco per bambini. Il bottino complessivo sarebbe di poche decine di euro.

Tra furto e vandalismo

Oltre al furto, i responsabili si sarebbero trattenuti all’interno del punto ristoro, consumando bevande e cibo: risultano sottratte anche due bottiglie di gin, oltre a snack e panini.

Non risultano invece intrusioni negli spogliatoi o nelle aree strettamente sportive dell’impianto. Restano da quantificare i danni causati alla struttura.

Indagini in corso

La società ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Non si esclude che possa trattarsi di una bravata degenerata. Determinanti potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al vaglio degli investigatori.