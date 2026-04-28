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Cronaca dal Nord Ovest | 28 aprile 2026, 08:50

Dal Nord Ovest - Bimbo chiuso in un'auto, salvato da una pattuglia dei Carabinieri

Dal Nord Ovest - Bimbo chiuso in un'auto, salvato da una pattuglia dei Carabinieri (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Bimbo chiuso in un'auto, salvato da una pattuglia dei Carabinieri (foto di repertorio)

Si era creato un piccolo capannello di persone intorno a un’autovettura e questo è bastato a una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di Rivoli, in transito su via Mazzini ad Alpignano per constatare che dentro l’abitacolo era rimasto chiuso un bambino di 2 anni. 

Mamma e papà, in evidente stato di agitazione, non riuscivano più ad aprire il veicolo, probabilmente a causa di un malfunzionamento legato alla chiusura delle portiere. I militari, dopo alcuni tentativi, hanno quindi dovuto infrangere il vetro dell’auto per poter far uscire il bimbo e riconsegnarlo alle braccia dei suoi genitori. 

Il piccolo, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.

Dalla redazione di Torino

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