Dal Nord Ovest - Bimbo chiuso in un'auto, salvato da una pattuglia dei Carabinieri

Si era creato un piccolo capannello di persone intorno a un’autovettura e questo è bastato a una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di Rivoli, in transito su via Mazzini ad Alpignano per constatare che dentro l’abitacolo era rimasto chiuso un bambino di 2 anni.

Mamma e papà, in evidente stato di agitazione, non riuscivano più ad aprire il veicolo, probabilmente a causa di un malfunzionamento legato alla chiusura delle portiere. I militari, dopo alcuni tentativi, hanno quindi dovuto infrangere il vetro dell’auto per poter far uscire il bimbo e riconsegnarlo alle braccia dei suoi genitori.

Il piccolo, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.