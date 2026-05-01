Prevenzione ictus a Gaglianico: grande successo per le giornate di screening di A.L.I.Ce. Biella

Prevenire è possibile e, nel caso dell’ictus cerebrale, i numeri parlano chiaro: otto episodi su dieci possono essere evitati grazie a una corretta gestione dei fattori di rischio. È con questa consapevolezza che l’Associazione A.L.I.Ce. Biella O.D.V., in collaborazione con il Comune di Gaglianico, ha promosso nel mese di marzo 2026 una serie di appuntamenti dedicati alla salute dei cittadini.

Presso i locali della Biblioteca Civica, sono stati realizzati quattro pomeriggi di screening gratuiti che hanno visto la partecipazione di 120 persone. Il percorso di prevenzione ha offerto ai cittadini un quadro clinico completo attraverso misurazioni biometriche, controlli della glicemia e del colesterolo, misurazione della pressione e un'intervista approfondita sullo stile di vita e la familiarità. Fondamentale, inoltre, è stata la presenza di uno Specialista che ha effettuato valutazioni delle carotidi tramite sonda doppler.

L’iniziativa ha permesso di suddividere i partecipanti in fasce di rischio e di individuare precocemente segnali di ateromasia o stenosi, indirizzando i soggetti interessati verso i necessari approfondimenti presso il proprio Medico di Medicina Generale.

Ecco il dettaglio della popolazione esaminata:

Donne under 65 (51 partecipanti): 38 a rischio basso, 15 a rischio medio. Rilevati 9 casi di ateromasia e 1 di stenosi parziale.

38 a rischio basso, 15 a rischio medio. Rilevati 9 casi di ateromasia e 1 di stenosi parziale. Donne over 65 (21 partecipanti): 14 a rischio basso, 6 a rischio medio. Rilevati 9 casi di ateromasia.

14 a rischio basso, 6 a rischio medio. Rilevati 9 casi di ateromasia. Uomini under 65 (27 partecipanti): 16 a rischio basso, 2 a rischio medio. Rilevati 7 casi di ateromasia e 2 di stenosi parziale.

16 a rischio basso, 2 a rischio medio. Rilevati 7 casi di ateromasia e 2 di stenosi parziale. Uomini over 65 (21 partecipanti): 14 a rischio basso, 6 a rischio medio. Rilevati 11 casi di ateromasia e 1 di stenosi parziale.

Nessun partecipante è risultato appartenere alla fascia di rischio "alto", un dato incoraggiante che sottolinea però quanto sia prezioso identificare le criticità medie e iniziali.

Il successo dell'iniziativa è frutto di una stretta collaborazione istituzionale. L’Associazione A.L.I.Ce. Biella ha espresso un sentito ringraziamento al sindaco Paolo Maggia, all’assessore alla Sanità Alma Memic, all’assessore alla Cultura Simone Meliconi e alla funzionaria Rosa Pandolfi per aver reso possibile l'intervento.

La missione di A.L.I.Ce.

A.L.I.Ce. Biella O.D.V. continua la sua attività quotidiana a supporto di chi è stato colpito da ictus e dei loro familiari, promuovendo al contempo l'informazione e il mantenimento delle abilità cognitive e motorie attraverso laboratori e punti di ascolto.