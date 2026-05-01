Su Nuraghe Calcio Biella, vittoria di carattere: 5-3 ai Giullari di Corte

Lunedì 27 aprile 2026, sul sintetico del centro sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, il “Su Nuraghe Calcio Biella” ha firmato una vittoria pesante e di grande sostanza, superando 5-3 i “Giullari di Corte” al termine di una sfida intensa, giocata a ritmi elevati e rimasta in equilibrio fino alle battute conclusive.

La formazione biellese, espressione sportiva del Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" presieduto da Battista Saiu, conferma la propria solidità anche fuori dal rettangolo di gioco grazie a una struttura organizzativa ben definita. Gaspare Carmona ricopre il ruolo di direttore sportivo, mentre la guida tecnica è affidata ad Andrea Savoi, affiancato da uno staff che garantisce continuità e ordine nella gestione quotidiana: il massaggiatore Filippo Gugliotta, il responsabile logistico Gaetano Pitarresi e il guardarobiere Alessandro Biasini, presenze costanti e fondamentali nell’equilibrio del gruppo.

Il campionato provinciale, sempre più partecipato e seguito sul territorio, è promosso da Ricreativo Calcio Biella in collaborazione con A.S.C. – Attività Sportive Confederate, ente riconosciuto dal CONI e presieduto da Pino Lopez. Un sistema che contribuisce a valorizzare il calcio dilettantistico, coniugando competitività e spirito aggregativo.

La gara contro i “Giullari di Corte”, una delle formazioni più attrezzate del torneo e stabilmente ai vertici della classifica provvisoria, si è sviluppata su un piano agonistico elevato. La squadra guidata da Pietro Ciocchetti, con Ferdinando Ciocchetti in panchina e la gestione arbitrale affidata al dirigente Alessandro Bernardi, ha confermato qualità e organizzazione, rendendo il confronto aperto e spettacolare.

Ne è scaturita una partita ricca di ribaltamenti e accelerazioni continue, nella quale “Su Nuraghe” ha saputo reagire nei momenti chiave, mostrando compattezza, spirito di sacrificio e una crescente consapevolezza nei propri mezzi.

Decisivo l’apporto offensivo di Daniel Chiarello, autore di una tripletta, ben supportato dalle reti di Tommaso Veimaro e del capitano Manuel Pizzo. Per gli avversari, tre le marcature firmate da Marco Brernardo, che hanno mantenuto la sfida in bilico fino alle fasi finali.

A fine gara, proprio il capitano Pizzo ha sottolineato il valore del gruppo: “Serate come queste fanno uscire lo spirito "Su Nuraghe". Siamo stati grandi, tutti, dal primo all’ultimo. Siete compagni stupendi, grandi, grandi, grandi”.

Soddisfazione anche nelle parole dell’allenatore Andrea Savoi: “Complimenti ragazzi, avete messo in campo tutto quello che serviva per fare una grande partita. Ora avanti così, ci aspettano altre due finali”.

Con questo successo, il "Su Nuraghe Calcio Biella" rilancia le proprie ambizioni in classifica e guarda con fiducia al prossimo impegno: lunedì 4 maggio alle ore 20:00, sul campo dello Sportec Center di Gaglianico, la squadra affronterà “Le Riserve” con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e proseguire la rincorsa alla zona playoff.