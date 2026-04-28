Karate, Damiano Rovatti festeggia 50 anni da maestro FOTO

Bellissima giornata celebrativa per festeggiare i primi 50 anni di insegnamento del Maestro Damiano Rovatti in concomitanza con la festa del 50enario della FUNAKOSHI KARATE 1976, società sportiva da lui stesso fondata.

Nel salone Polivalente di Candelo, gremito dagli allievi di oggi e di ieri, da Campioni e appassionati, hanno sfilato anche i vertici delle federazioni, del CONI, e dell’Amministrazione Comunale di Candelo, con il sindaco Paolo Gelone e la vicesindaco Selena Minuzzo. Nella veloce esposizione dei momenti più significativi dal 1976 ad oggi, si è sottolineata la storia della formazione del Maestro, partendo dal Diploma firmato da Hiroshi Shirai (pioniere del karate italiano) e rilasciato dalla storica e prestigiosa Accademia Italiana Karate di Milano che il Maestro Rovatti ha frequentato dalla metà degli anni ‘70 alla metà degli anni ’80, seguendo le lezioni dei Maestri chiamati, in quegli anni, dalla Japan Karate Association, a divulgare il Karate in Europa e nel Mondo: Hiroshi Shirai, Taiji Kase, Hidetaka Nishiyama, Keinosuke Enoeda.

Alla formazione tecnica è seguita quella scientifica, con la frequenza dei corsi multidisciplinari della Scuola dello Sport di Roma (è stato tra i primi 20 Maestri in Italia -e unico della Regione- ammessi al 1° corso nazionale CONI), le specializzazioni Federali, la partecipazione ai gruppi di sviluppo e sperimentazione nonché della ricerca scientifica, sotto la direzione del Prof. Pierluigi Aschieri e i Master dell’AIPS (Psicologia Sportiva) e dell’Istituto Rizzoli di Bologna.

Hanno sfilato tutti gli atleti che in questi 50 anni ha portato sul podio Nazionale e Internazionale: per un totale di 2 titoli Internazionali, 7 Campioni Italiani, 38 medaglie Nazionali. Ricordata la sua personale conquista della medaglia d’oro ai WORLD MASTER GAMES del 2013. Intensa e continua la sua collaborazione con il Comitato Regionale FIJLKAM, con incarichi che, dal 1985 ad oggi, lo hanno visto: Direttore Tecnico, Responsabile Attività Giovanile, Responsabile Alta Specializzazione, Responsabile Promozione e Sviluppo; contribuendo alla crescita regionale della disciplina anche come docente ed esaminatore ai corsi ed esami di formazione e aggiornamento Insegnanti Tecnici e di graduazione.

La presidente regionale Karate FIJLKAM Patrizia Giordanengo ha inoltre approfittato della ricorrenza per leggere la lettera del Presidente Nazionale FIJLKAM, Giovanni Morsiani, indirizzata a Damiano Rovatti, in cui si complimenta per il conferimento del Titolo di MAESTRO BENEMERITO, assegnatogli recentemente dal Consiglio Nazionale. Durante la giornata celebrativa, oltre a Patrizia Giordanengo, hanno portato al Maestro Rovatti la loro testimonianza di apprezzamento e di riconoscimento al merito e al valore, anche sociale e culturale: la delegata prov. CONI Anna Zumaglini; l’Allenatore Capo della Nazionale Italiana Karate Gennaro Talarico; la Vicepresidente Nazionale CSEN Delia Piralli; il Responsabile Nazionale UDG CSEN Max Roncato. Molti allievi “di ieri” hanno evidenziato e apprezzato che oggi, come 50 anni fa, il motto e la filosofia del Maestro non sono cambiati: il lavoro ripaga, sostenuto da impegno e passione.

Non esistono alibi né fallimenti, ma tappe di un percorso di continua evoluzione. Gli allievi di oggi hanno voluto invece ringraziare il Maestro per l’attenzione, il rispetto, la considerazione che ogni giorno dedica loro, portandoli a prestazioni che non immaginavano di poter mai esprimere e sintetizzate dalle parole chiave: determinazione, perseveranza, responsabilità e impegno. Il taglio della torta ha concluso una bellissima giornata celebrativa, impregnata di storie, ricordi, aneddoti, amicizia e… passione infinita.