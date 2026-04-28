Ero un bullo, arriva lo spettacolo all’Erios di Vigliano

Giovedì 30 aprile, alle 20.30, andrà in scena al teatro Erios di Vigliano Biellese lo spettacolo teatrale "Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro", tratto dall'omonima opera di Andrea Franzoso, edita da De Agostini Libri.

Come riporta il sito del Comune, lo spettacolo racconta una storia di crescita e di cambiamento che attraversa tutte le età dell’adolescenza. Scritto dallo stesso Franzoso affronta con linguaggio diretto e vicino ai giovani temi attuali come: bullismo, devianza giovanile, responsabilità e possibilità di cambiamento. Racconta la vera storia di Daniel Zaccaro, un ragazzo che grazie all’incontro con adulti credibili e una comunità educante è riuscito a riscattarsi e a diventare educatore. Una storia forte perché parla di un’escalation di trasgressioni, di una continua e insoddisfatta ricerca di risposte, costellata da picchi di onnipotente euforia e da pesanti momenti di caduta, ma anche di rinascita.

Uno spettacolo di prosa rivolto a tutti, soprattutto ai ragazzi della scuola di secondo grado, e a tutti coloro che credono che non sia mai troppo tardi per ricominciare, magari proprio a partire da errori e fallimenti.

La regia è di Lucia Messina con Lorenzo Feltrin, Giulia Lacorte e Nicolò Bruno.