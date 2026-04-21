Parco di Chiavazza, erba alta e segnalazioni dei genitori

Nel parco di Chiavazza in Regione Croce, da molti conosciuto come il parco delle Oche per via del laghetto dove fino a qualche tempo fa c'erano tanti di questi animali, torna l’attenzione sulla manutenzione del verde pubblico. La foto scattata mostra un’area con erba particolarmente alta, in alcuni punti quasi a coprire completamente il terreno e le aree di passaggio.

Uno scenario che non passa inosservato a chi frequenta quotidianamente il parco: famiglie, bambini e ragazzi che utilizzano lo spazio per attività all’aperto, gioco e socialità. Anche la vicinanza di una palestra contribuisce a rendere l’area un punto di passaggio e aggregazione costante.

La situazione non viene descritta in termini allarmistici, ma come una criticità legata alla manutenzione ordinaria, che in periodi di forte crescita della vegetazione può richiedere interventi più frequenti. L’auspicio dei frequentatori dell’area è che il verde possa essere curato con maggiore continuità, mantenendo il parco pienamente fruibile e accogliente per tutti, soprattutto per i più piccoli che lo vivono quotidianamente.