Degrado davanti all’ospedale di Biella: "Situazione inaccettabile"

Spettabile Redazione,

scrivo per segnalare una situazione che ho constatato personalmente ieri, domenica 12 aprile, recandomi presso l’ospedale cittadino, e che ritengo semplicemente inaccettabile.

L’area esterna del nosocomio si presenta in condizioni di degrado che difficilmente possono essere tollerate in un luogo che dovrebbe rappresentare cura, attenzione e rispetto per i cittadini. Nei pressi dell’ingresso, vicino alla panchina rossa, ho trovato mozziconi di sigaretta ovunque, una bottiglietta vuota abbandonata a terra e persino un’altra mezza piena appoggiata su una finestra.

Una situazione di sporcizia diffusa che non può essere ignorata. Per questo motivo mi recherò anche presso l’ufficio di igiene per segnalare formalmente quanto visto.

Quello che colpisce maggiormente è l’apparente immobilismo: nessuno interviene, nessuno si assume la responsabilità di mantenere un minimo di decoro in un luogo così importante per la comunità.

E tutto questo accade a Biella, una città che ha un borgo tra i “migliori d’Italia”.

Saluti