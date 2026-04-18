Don Rinaldo Molin Pradel, il ricordo di un lettore a 21 anni dalla scomparsa

Riceviamo e pubblichiamo:

“In memoria di Don Molin Pradel Rinaldo

Parroco di Crosa

17 aprile 2005-17 aprile 2026

XXI Anniversario del transito al Cielo

“Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore” (Gv 10,11)

Nel 21° anniversario del pio transito di don Rinaldo Molin Pradel, la comunità parrocchiale di Crosa si raccoglie in preghiera e rende grazie al Signore per il dono del suo ministero sacerdotale. Già frate a Torino, ove maturò nella vita religiosa il suo spirito di servizio e preghiera, don Rinaldo ha poi incarnato nella nostra parrocchia l’immagine evangelica del Buon Pastore: ha conosciuto le sue pecore una per una, ha camminato con loro, ha spezzato il Pane della Parola e dell’Eucarestia con cuore paterno. Con fedeltà mite e operosa ha amministrato i Sacramenti, consolato gli afflitti, sostenuto i deboli, portando a tutti la luce di Cristo. Custodiamo con venerazione l’eredità spirituale che ci ha lasciato: l’amore fedele alla Chiesa, la carità silenziosa verso ogni fratello, la dignità della preghiera. Il suo esempio di vita sacerdotale, vissuta nel servizio e nel nascondimento, continui ad illuminare il nostro cammino di fede. Eleviamo al Signore della Vita la nostra supplica di suffragio, nella certezza che don Rinaldo, partecipe ora della Liturgia Celeste, interceda per la sua amata Crosa e per quanti lo ricordano con affetto immutato.

“I giusti splendono come il sole nel regno del Padre loro” (Mt 13, 43).

Con profonda gratitudine e perenne riconoscenza”.