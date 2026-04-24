Biella, Cossila San Grato, un lettore: "Aree gioco per i bambini sono invase dalle erbacce" FOTO

Gentile Direttore,

desideriamo segnalare due problematiche che stanno creando disagi tra i residenti di Cossila San Grato.

La prima riguarda la mancanza di segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale davanti alla tabaccheria di via Oropa 133. In quel tratto di strada la situazione risulta pericolosa soprattutto per i pedoni, in particolare nelle ore di maggiore affluenza. Sarebbe importante un intervento tempestivo per ripristinare o realizzare le strisce pedonali e la segnaletica necessaria a garantire maggiore sicurezza.

La seconda riguarda il Parco Robinson, che versa attualmente in condizioni di scarsa manutenzione. L’erba è alta e le aree gioco per i bambini sono invase dalle erbacce, rendendo difficile e poco sicuro l’utilizzo del parco da parte delle famiglie. Chiediamo che venga effettuato al più presto un intervento di pulizia e manutenzione.

Confidiamo che, attraverso il vostro giornale, questa segnalazione possa raggiungere chi di competenza e portare a una rapida risoluzione dei problemi evidenziati.

Cordiali saluti a nome di alcuni residenti di Cossila San Grato.