Le DEM sono ancora un mezzo di promozione efficace?

La risposta è sì. Anche oggi, in un contesto dominato da social media, advertising e contenuti sempre nuovi, le DEM continuano a essere uno strumento utile per comunicare in modo diretto con clienti e contatti già profilati.

Il loro punto di forza è semplice: consentono di arrivare al pubblico giusto con un messaggio mirato, misurabile e costruito su obiettivi precisi, come promozioni, eventi, lanci di prodotto o fidelizzazione. Naturalmente, per funzionare davvero, le DEM devono essere ben scritte, ben segmentate e inserite in una strategia più ampia.

Accanto all’email marketing, anche i giornali online mantengono un ruolo molto importante nella promozione digitale: offrono visibilità, autorevolezza e la possibilità di intercettare un pubblico territoriale attento e interessato.

Proprio per questo, integrare contenuti editoriali e strumenti diretti come le DEM può essere una scelta vincente.

L’approfondimento completo è disponibile sul blog di Atlantide.