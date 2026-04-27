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Cossato e Cossatese | 27 aprile 2026, 17:15

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione FOTO

Corteo, omaggi ai caduti e partecipazione delle scuole per una ricorrenza sentita dalla comunità

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Si è svolta oggi lune 27 aprile a Brusnengo la cerimonia per l’81° anniversario della Liberazione, un appuntamento che ha visto la partecipazione di autorità, associazioni d’arma, scuole e cittadini.

La mattinata è iniziata con il ritrovo davanti al Municipio, da cui è partito il corteo diretto al Parco della Rimembranza. Qui si sono tenuti i momenti più significativi della commemorazione, con l’arrivo del gonfalone, l’alzabandiera e l’accensione della fiamma al tripode del monumento ai caduti.

Particolarmente coinvolgente è stato il contributo degli studenti delle scuole, protagonisti di interventi dedicati al significato della ricorrenza. A seguire, Don Jarek ha guidato una preghiera in memoria di tutte le vittime delle guerre, prima del saluto conclusivo del sindaco Fabrizio Bertolino. 

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

Brusnengo celebra il 25 Aprile: oggi le commemorazioni per l’81° anniversario della Liberazione

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