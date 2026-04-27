Cossato, tenta il furto al supermercato e aggredisce il vigilante con un pugno al volto

Cossato, tenta il furto al supermercato e aggredisce il vigilante con un pugno in faccia

Nella mattinata del 25 aprile scorso, in un esercizio commerciale di Cossato, l'addetto alla sicurezza ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del punto vendita e, convinto di non essere osservato, prelevare diversi prodotti alimentari occultandoli con cura sotto il piumino per poi andare in cassa pagando solo un paio di oggetti.

Invitato dall'addetto alla vigilanza a fermarsi in attesa delle forze dell'ordine, ha reagito con estrema violenza, sferrandogli un pugno al volto e dando via ad una colluttazione oltre che rivolgere ai presenti gravi minacce, fingendo di avere

un’arma nascosta e minacciando di lanciar loro dell'acido addosso, venendo poi bloccato grazie all’intervento del vicedirettore del supermercato.

Sul posto, dopo una chiamata al 112, è intervenuta una pattuglia del Radiomobile Carabinieri di Cossato che ha perquisito l’uomo ritrovando e restituendo la merce rubata al supermercato. L'addetto alla sicurezza è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118, dove gli è stato riscontrato un trauma facciale giudicato guaribile in alcuni giorni. L’autore dei fatti, risultato essere un 38enne straniero senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e spaccio di stupefacenti, è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione della Pubblico Ministero di turno della Procura di Biella, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.