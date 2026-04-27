Festa della Liberazione a Valdengo, si presenta anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Si è svolta nella giornata di domenica 26 aprile la celebrazione della Festa della Liberazione a Valdengo, con una partecipazione sentita e composta da parte della comunità. La mattinata si è aperta con la Santa Messa presieduta dal parroco don Luigi Bellotti, alla presenza del gruppo Alpini, del vicesindaco Elena Boggio Casero, dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e del comandante della Polizia Locale.

Al termine della funzione religiosa, il corteo, accompagnato dalla Filarmonica di Valdengo, ha raggiunto il monumento ai Caduti. Qui si sono svolte le celebrazioni ufficiali con l’alzabandiera, la benedizione impartita da don Luigi Bellotti e gli interventi istituzionali.

Nel suo discorso, il vicesindaco ha voluto sottolineare l’importanza di mantenere viva la memoria della Liberazione, attualizzandone il significato:

“Celebrare il 25 aprile oggi significa anche difendere valori come il rispetto delle istituzioni, la partecipazione attiva, il dialogo civile. Affinché questa data non rimanga per le nuove generazioni un semplice paragrafo sui libri di storia, impegniamoci come cittadini a rendere concreta questa libertà ogni giorno: nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle nostre comunità”.

In occasione della cerimonia sono stati inoltre presentati i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, simbolo di un impegno concreto verso la partecipazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita della comunità. L’amministrazione comunale ha poi voluto ringraziare tutti i partecipanti e le realtà coinvolte per aver contribuito a rendere significativa questa giornata di memoria e di riflessione condivisa.