Campiglia Cervo, vittoria per la scuola primaria a “Eureka! Funziona!": un traguardo che premia curiosità e creatività

Grande entusiasmo presso la Scuola Primaria di Campiglia Cervo (Istituto Comprensivo di Andorno Micca) per la partecipazione al progetto nazionale Eureka! Funziona! promosso da Federmeccanica, in accordo con il MIM: un’iniziativa che ha saputo coinvolgere gli alunni in un’esperienza educativa stimolante e innovativa. Il progetto, basato sull’apprendimento attraverso il fare, ha invitato i bambini a progettare e realizzare un giocattolo funzionante, mettendo in gioco fantasia, logica e spirito di collaborazione.

Guidati dalle loro insegnanti, gli alunni si sono trasformati in piccoli inventori: hanno osservato, sperimentato, sbagliato e riprovato, scoprendo passo dopo passo i principi scientifici e tecnologici alla base delle loro creazioni. Il lavoro di squadra è stato fondamentale: ogni idea è stata ascoltata e valorizzata, contribuendo alla realizzazione di un progetto comune. La grande soddisfazione è arrivata a Città Studi con la proclamazione dei vincitori: la pluriclasse 2/3 di Campiglia, vincitrice nella categoria e la pluriclasse 4/5 vincitrice assoluta del Concorso a livello provinciale (categoria Scuola Primaria), che si recherà in gita-premio a Torino presso l’ITIS Meccatronica/Aerospazio per una visita guidata e attività di laboratorio.

Un riconoscimento importante che premia non solo il risultato finale ma soprattutto il percorso fatto: l’impegno, la curiosità e la capacità di mettersi in gioco. Questa esperienza ha dimostrato quanto sia efficace un approccio didattico attivo e laboratoriale, capace di rendere gli alunni protagonisti del proprio apprendimento. Eureka! Funziona! non è stato solo un concorso, ma un’occasione per crescere, scoprire e imparare divertendosi. Un traguardo che resterà nel cuore di tutti e che rappresenta un punto di partenza per nuove avventure educative.