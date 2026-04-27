Cossato, passeggino a fuoco in un palazzo: residenti lanciano l’allarme nella notte

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio avvenuto all’interno di una palazzina. L’allarme è scattato nella serata di ieri, 26 aprile, a Cossato, su segnalazione di alcuni residenti che hanno notato del fumo dal vano interno delle scale.

Dalle informazioni raccolte, sembra che abbia preso fuoco un passeggino per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Le fiamme sono state domate molto rapidamente prima dell’arrivo delle squadre, successivamente impegnate nell’opera di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

Presenti anche i Carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti o persone intossicate.