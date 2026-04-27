Federfarma Biella-Vercelli, eletto il nuovo consiglio direttivo: Bona è il presidente

A seguito delle elezioni che si sono svolte il 10-12 aprile scorso e della seduta del Consiglio direttivo del 17 aprile, sono state elette le nuove cariche di Federfarma Biella – Vercelli. Lo riporta una nota stampa condivisa sui loro canali ufficiali.

Giorgio Nicola Bona è stato eletto presidente, Stefano Cantone è stato eletto vicepresidente Vercelli, oltre che tesoriere, e Roberta Zanotti vicepresidente Biella. Giacomo Guala è stato eletto presidente del comitato rurali, mentre Domenico Barrera è stato eletto segretario. Tre i consiglieri: Sergio Gaetano Barreca, Giuseppe Pennino e Ilaria Ravizza.