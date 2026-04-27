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CRONACA | 27 aprile 2026, 11:40

Doppio sinistro stradale a Cossato e Roppolo

Sul posto forze dell'ordine e 118.

Doppio sinistro stradale a Cossato e Roppolo (foto di repertorio)

Doppio sinistro stradale a Cossato e Roppolo (foto di repertorio)

Doppio sinistro stradale nella giornata di ieri, 26 aprile. Il primo si è verificato a Cossato dove, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero rimaste coinvolte un’auto e una moto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, per la prima assistenza ai conducenti, anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica dell’accaduto. 

A Roppolo, secondo le informazioni raccolte, un motociclista sarebbe finito fuori strada ma non avrebbe necessitato del trasporto in ospedale.

g. c.

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