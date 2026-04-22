Pianta sulla strada, Vigili del Fuoco in azione sulla Settimo Vittone

Intervento dei Vigili del Fuoco sulla Settimo Vittone per una pianta finita sulla strada in prossimità dell’incrocio per il comune di Donato. La segnalazione è giunta intorno alle 5 di oggi, 22 aprile. Sul posto è arrivata una squadra di Biella per le consuete operazioni di rimozione dell’albero e messa in sicurezza dell’arteria stradale. Non si segnalano mezzi danneggiati.