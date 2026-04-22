Truffe e prevenzione, a Valdilana grande partecipazione all'incontro con i Carabinieri

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’incontro pubblico tenutosi lo scorso 20 aprile presso la Sala "Enzo Biagi" di Valle Mosso di Valdilana. L'evento, organizzato dall’Associazione AUSER Volontariato Vallestrona ODV in stretta collaborazione con il Comune di Valdilana e l'Arma dei Carabinieri, ha visto una folta partecipazione di cittadini, a testimonianza del forte interesse della popolazione verso il tema della sicurezza.

L'incontro ha avuto come relatore principale il Comandante della Stazione Carabinieri di Valle Mosso di Valdilana, Rodolfo Marsella, il quale ha illustrato con chiarezza le dinamiche più comuni utilizzate dai malintenzionati per

raggirare i cittadini, con un focus particolare sulle fasce più vulnerabili. Durante la conferenza, l’Arma ha ribadito l’importanza della prevenzione come prima linea di difesa contro truffe e furti. L'obiettivo non è stato solo informare, ma

anche fornire strumenti pratici per "intuire anche un semplice sospetto", come recitava l'invito all'evento.

Nel corso del dibattito, sono stati condivisi consigli fondamentali per la sicurezza quotidiana: diffidate dalle apparenze: I truffatori si presentano spesso con modi distinti o fingendosi operatori di servizi pubblici (luce, gas, acqua) o appartenenti alle Forze dell'Ordine. Ricordate che nessun ente invia personale a casa per riscuotere pagamenti in contanti. Non aprite la porta agli sconosciuti: Prima di far entrare chiunque, verificate sempre l'identità attraverso lo spioncino o la catenella. In caso di dubbi, non esitate a contattare l'ente di appartenenza o il 112.

Attenzione alle truffe telefoniche: diffidate di chi telefona chiedendo denaro o gioielli per assistere parenti in difficoltà o coinvolti in fantomatici incidenti. I Carabinieri non chiedono mai denaro per risolvere questioni legali. Segnalare è fondamentale: anche il minimo sospetto va comunicato. La collaborazione tra cittadino e istituzioni è il deterrente più efficace contro l'illegalità.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di "prossimità" che l'Arma dei Carabinieri svolge costantemente sul territorio di Valdilana. L’affluenza ha confermato quanto sia prezioso il legame di fiducia tra la popolazione e i presidi

locali dell'Arma. I Carabinieri ricordano che, per ogni emergenza o per segnalare situazioni sospette, è sempre attivo il numero di emergenza 112.