Impresa Occhieppese, carattere e grinta valgono il 3-1 con San Rocco

Nella cornice della Palestra Comunale Schiapparelli, le ragazze della Clerico Trasporti Occhieppese conquistano una bella vittoria per 3-1 contro il San Rocco Volley al termine di una gara intensa e combattuta.

Le giovani atlete guidate da coach Nicolo hanno affrontato un avversario fisicamente più maturo, composto da giocatrici classe 2011, quindi più grandi di uno o due anni rispetto alle padrone di casa. Nonostante il gap anagrafico, le occhieppesi hanno dimostrato carattere, organizzazione e grande determinazione.

Il primo set vede le padrone di casa partire con buona concentrazione, riuscendo a gestire i momenti chiave e chiudendo sul 25-22. Nel secondo parziale arriva la reazione del San Rocco, che alza il livello del gioco e si impone ai vantaggi per 26-28, riequilibrando il match, anche a causa di troppi errori al servizio.

Nel terzo set l’Occhieppese torna in campo con maggiore lucidità, costruendo un vantaggio solido grazie a una buona fase difensiva e a un attacco efficace, chiudendo 25-20. Il quarto set è il più combattuto: punto a punto fino alle battute finali, dove le ragazze di coach Nicolo riescono a mantenere sangue freddo e a chiudere 26-24, portando a casa l’intera posta in palio.

Una prestazione convincente che conferma i progressi del gruppo e la qualità del lavoro svolto in palestra. Vittoria meritata e segnali molto positivi per il prosieguo della competizione.

Coppa Primavera U15 Femminile

Clerico Trasporti Occhieppese vs San Rocco Volley 3-1

(25/22, 26/28, 25/20, 26/24)