Un gomitolo e un libro, a Netro la nuova idea di comunità passa dalla biblioteca

Non è solo un gruppo di lettura. È un momento di comunità dove si può parlare e anche lavorare a maglia tra una lettura e un caffè condiviso.

È l’ultima iniziativa della biblioteca comunale di Netro, andata in scena nella serata di ieri, venerdì 17 aprile, che ha visto un buon numero di partecipanti. L’incontro prende il nome di “Fili, Punti & Pagine”, un nuovo spazio di ritrovo dove le persone possono condividere la propria creatività e imparare uno dei più antichi mestieri. Ma non è obbligatorio ricamare: si può portare anche un libro e godersi l’atmosfera, stando in compagnia condividendo idee e passioni.

L’importante è non dimenticare gli attrezzi di serata: gomitolo o volume di lettura. L’ingresso è libero e gratuito, aperto a tutte le età. Dato il successo della prima serata, altre ne verranno nelle prossime settimane.

Per informazioni o prenotazioni: 347.2845611, 338.3429904 o il canale WhatsApp del Comune https://whatsapp.com/channel/0029Vb5NyeMHVvThONSDKK2V