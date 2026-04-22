Mongrando, conclusi i lavori di ampliamento e miglioramento della zona esterna dell’asilo nido

A Mongrando sono stati completati i lavori di ampliamento e miglioramento della zona esterna dell’asilo nido, con l’obiettivo di valorizzare al meglio uno spazio aperto e ricco di potenzialità.

Lo rende noto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno sui propri canali social: “Inoltre, è stato realizzato un nuovo passaggio di collegamento con la scuola dell’infanzia, nell’ottica di rafforzare una visione educativa integrata 0-6, favorendo continuità, relazione e condivisione tra i diversi percorsi di crescita. L’area esterna è stata ripensata per diventare un vero e proprio luogo di scoperta e benessere per i più piccoli: uno spazio dove giocare, imparare e stare a contatto con la natura in sicurezza”.

Per il Comune “questi interventi rappresentano un investimento importante per la qualità dei servizi educativi e offrire ai bambini un ambiente sempre più stimolante. Un sentito ringraziamento ai nostri cantonieri per l’impegno, la professionalità e l’ottimo lavoro svolto”.